“الزراعة” تدعو المزارعين لاتخاذ تدابير للتعامل مع موجة الحرارة

السلط – دعت مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون الإرشاد الدكتورة ماوية المفتي، المزارعين إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال الأيام المقبلة؛ للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة وتفادي أي خسائر محتملة.

كما دعت إلى زيادة كميات مياه الري للمحاصيل الزراعية وأن تكون صباحا أو بعد المغيب لتقليل تبخر المياه، مؤكدة ضرورة تجنب رش المبيدات الكيماوية لمكافحة الأمراض والآفات إلا عند الضرورة وأن يكون ذلك في ساعات المساء شريطة أن لا يكون النبات مزهرا، وإزالة الاعشاب الضارة حول الأشجار.

وشددت على أهمية تغطية الثمار ما امكن وطلاء سيقان الأشجار وتجنب التسميد خلال فترة موجة الحر لتفادي أية أضرار قد تنتج عن ذلك. وبالنسبة للزراعات المحمية، قالت الدكتورة المفتي إنه يفضل تظليل البيوت البلاستيكية برش الشيد على الشرائح البلاستيكية من الخارج وإجراء عملية غسيل للشاش من الداخل لزيادة التهوية وعدم إغلاق البيوت البلاستيكية وتركها مفتوحة في جميع الاتجاهات. وللتقليل من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على النحل، نصحت المفتي النحالين بتوسيع مداخل الخلايا لزيادة التهوية داخل الخلية وتقريب النحل من الأماكن المظللة تحت الاشجار، ووضع الخلايا في منطقة الأغوار تحت المظلات، ونقل خلايا النحل إلى المناطق المرتفعة إن أمكن ووضع الغذايات فوق العاسلة لعزلها عن الحرارة ، وتوفير مصدر مياه نظيف قريب ومتجدد لعدم اجهاد النحل بالبحث عن المياه في الطقس الحار.

وبالنسبة لمربي الأغنام، قالت إنه يفضل تجنب رعي المواشي أثناء فترة الظهيرة وتركها في أماكن مظللة مع توفير المياه النظيفة لها ورش أسطح حظائر الدواجن بالمياه لتخفيف أثر ارتفاع درجات الحرارة.

–(بترا)