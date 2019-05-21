عمان- الغد- أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، بياناً ردت فيه على تقرير نشرته “الغد” يوم أمس الاثنين، عن أفعى فلسطين.

وأكدت الوزارة أن “أفعى فلسطين” ليست منتشرة بكثافة كما يروج البعض وهذه الأفعى من أنواع الأفاعي المُهدّدة بالانقراض في الأردن، وإن وزارة الزراعة أدرجت “أفعى فلسطين” – وهي من الأفاعي السامة – على قوائم الحماية، بحيث يُمنع اقتناؤها أو بيعها أو المتاجرة بها.

وأوضح أن “أعداد هذا النوع من الأفاعي بسيطة جداً، وهي مهدّدة بالانقراض ولا نشجع على قتلها وهي تتواجد بمناطق نائية وتحديداً في المناطق الغورية والشفا غورية والصحراء حيث تتغذى على الزواحف والجراذين والفئران”.

وبينت الزراعة أن “لا موائل لهذا النوع من الأفاعي بشكل تقليدي كون هنالك غزو عليها من التجمعات السكانية، ونشير الى ان الوزارة تعمل على حماية التنوع الحيوي، وهذا واجب وزارة الزراعة الحفاظ على تنوع المخلوقات، التي باتت بشكل عام مهددة بالانقراض داخل أراضي الأردن وبخاصة الزواحف”.

وفي ما يخص الأفاعي بشكل عام وأماكن تحركها، نفيد انها “تعيش في المناطق الغورية والشفا غورية، وهي تساهم في المحافظة على التنوع الحيوي، وفي التخلص من الكثير من الجراذين والفئران التي تؤذي المزارع”.

ولفت البيان إلى “وجود نحو 10 أنواع من الأفاعي في الأردن جلها غير سامة، مثل “الحنشان السوداء المنتشرة بالأغوار ومناطق شفا الأغوار وفي عجلون وهي تتخلص من الآفات والمخلوقات التي تؤثر على المزروعات”.

وتابع: “هنالك أفاعي مثل “الرقطاء” و”العادية” وهي غير سامة وتكون بعيدة عن المناطق المأهلولة حيث تبتعد عن الضوضاء وتكاد تخلو من المدن بسبب التوسع العمراني، وتستوطن في تجمعات الطيور والدواجن، حيث إنها تستهلك البيض والزغاليل والسحالي والزواحف الأخرى، ويمكن أن تظهر في الغابات الكثيفة”.

وبين أن “نشاط الأفاعي يخفّ في فصل الشتاء كونها من ذوات الدم البارد، حيث تأخذ وضعية (البيات) من شهرين إلى ثلاثة شهور، وتظهر بالربيع مع ارتفاع درجات الحرارة بعد انقطاع لشهور عن الطعام فتظهر للأكل”.

وأؤكد أن “الأفاعي في الأردن ليست منتشرة بكثافة، ولكن يتم تسليط الضوء عليها عندما يتم العثور على أيّ منها، حيث تأخذ حيزاً ومساحة من حديث عبر وسائل التواصل ولم تظهر اي مؤشرات على انتشار كبيرة ولابد من اخذ الحيطة والحذر خلال ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وخلال انخفاضها مساء وذلك لكل اشكال الحشرات والزواحف بشكل عام ولا داعي للهلع والتهويل لهذا الموضوع “.