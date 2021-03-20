“الزراعة” ترفض إدخال 30 ألف طن من الذرة



عمان-الغد-وافق وزير الزراعه المهندس خالد الحنيفات على توصية اللجان الفنيه ونتائج فحوصات مختبرات الثروة الحيوانية بإعادة تصدير جزء من شحنة مادة الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف والتي تم إستيرادها من رومانيا بواسطة باخرة وضمن خمسة عنابر.

حيث تم السماح بإدخال كمية (20) ألف طن ضمن عنبرين من الباخرة حيث أظهرت الفحوصات المخبرية مطابقتها للقاعدة الفنية الأردنية الخاصة بمادة الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف رقم (523/2014)، في حين تم إعادة تصدير حوالي (30) ألف طن ضمن ثلاثة عنابر كون الفحوصات المخبرية أظهرت مخالفتها للقاعدة الفنية من حيث إرتفاع نسبة الكسر والمواد الغريبة وما يسببه ذلك من مخاطر ظهور السموم الفطرية التي تشكل مخاطر صحية وإقتصادية على الحيوان والإنسان.