آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الزراعة” ترفض إدخال 4609 طن من خضار وفواكه مخالفة

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد – قامت كوادر وزارة الزراعة من خلال دورها الرقابي في المراكز الحدودية برفض عدد من الارساليات المستوردة نتيجة مخالفتها للمواصفة القياسية الأردنية أو تعليمات ضبط الجودة الصادرة عن الوزارة بمجموع 109 طن خضار وفواكه توزعت بين التفاح والموز والمنجا 4500 طن ذرة علفية وإضافات علفية منذ بداية تموز الحالي .
وتأتي هذه الاجراءات المشدده بناءا على توجيهات وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة بضرورة ضبط كافة المستوردات والتأكد من استيفاء المعايير الفنية المطلوبة قبل السماح بإدخالها إلى السوق الأردني والتأكد من سلامتها للاستهلاك البشري. وأكد الشحاحدة لكوادر المراكز الزراعية الحدودية على ضرورة تطبيق كافة معايير السلامة والصحة الحيوانية كون الوزارة هي الجهة المعنية بتطبيق هذه المعايير.

مقالات ذات صلة

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

منذ 48 دقيقة

الرزّاز يوافق على سحب 8 مركبات حكوميّة جديدة

منذ 57 دقيقة

الحكومة تقر مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات

منذ ساعة واحدة

وزير الصحة يرد على النائب مراد: نطبق القانون ولا شهادة اختصاص إلا بامتحان

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock