“الزراعة” ترفض إدخال 4609 طن من خضار وفواكه مخالفة

عمان-الغد – قامت كوادر وزارة الزراعة من خلال دورها الرقابي في المراكز الحدودية برفض عدد من الارساليات المستوردة نتيجة مخالفتها للمواصفة القياسية الأردنية أو تعليمات ضبط الجودة الصادرة عن الوزارة بمجموع 109 طن خضار وفواكه توزعت بين التفاح والموز والمنجا 4500 طن ذرة علفية وإضافات علفية منذ بداية تموز الحالي .

وتأتي هذه الاجراءات المشدده بناءا على توجيهات وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة بضرورة ضبط كافة المستوردات والتأكد من استيفاء المعايير الفنية المطلوبة قبل السماح بإدخالها إلى السوق الأردني والتأكد من سلامتها للاستهلاك البشري. وأكد الشحاحدة لكوادر المراكز الزراعية الحدودية على ضرورة تطبيق كافة معايير السلامة والصحة الحيوانية كون الوزارة هي الجهة المعنية بتطبيق هذه المعايير.