الزراعة ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى

أوعز وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، إلى مديرية الحراج المركزية والإدارات في المحافظات والأقاليم برفع الجاهزية وحالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادا للتعامل مع المنخفض الجوي

وطلب الوزير الحنيفات رفع الجاهزية لغرفة الطوارئ المركزية في الكمالية والغرف الرئيسة، من خلال 17 مديرية زراعة مركزية والفرعية في الألوية للتعامل مع أية عوائق بسبب تساقط الأشجار أو التشابك مع أسلاك الكهرباء والرقابة الحثيثة للتعديات على الأشجار الحرجية، وكذلك تكثيف نقاط المراقبة بمناطق الغابات، والتعاون والتشارك مع جميع الجهات الحكومية للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة لورانس المجالي إن الوزارة حددت الخط الساخن 065341116 لتلقي الاتصالات الخاصة بالحالة الجوية والتعامل المباشر مع أية ملاحظة واردة لغرف العمليات، لافتا إلى اهمية توفير المعلومة الإرشادية للمزارعين عبر وسائل الإعلام والاتصال وغرف العمليات، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية من خلال تواصل المرشدين الزراعيين في مواقع الإنتاج وبقرب الحيازات الزراعية.