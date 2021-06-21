“الزراعة” تستجيب لمطالب مستوردي ومصدري الاعلاف

عمان-الغد- قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات الاستجابه لمطالب مستوردي ومصدري المواد العلفيه بإعادة تشغيل مختبر الاعلاف في مديرية المختبرات الحيوانيه / جاوا.

واتخذ الوزير القرار بناء على المطالبه الخطيه من جميع مستوردي ومصدري المواد العلفيه بإعادة تشغيل مختبر الاعلاف واوضحو ما لحق بهم نتيجة نقل مختبر الاعلاف الى العقبه من تعدد اماكن الفحص وتباعدها وفقدان للعينات وعدم قدرة المندوبين على متابعتها وزياده رسوم الفحص التي وصلت الى ٤٠٠-٥٠٠ دينار للفحص الواحد احيانا والتأخير في ارسال العينات حيث يتم تجميعها في عمان وارسالها مره واحده اسبوعيا وتأخير حركة سيارات الشحن التي تصدر الاعلاف

ويذكر انه باعادة تشغيل مختبر الاعلاف سيتم فحص كافة العينات في مختبر واحد وتسليم العينات بشكل يومي وبرسوم الفحص ٤٠-١٠٠ دينار حسب نوع الفحص

وكانت عدد من النقابات المهنيه ومنها نقابه الاطباء البيطرين ونقابة المهندسين الزراعيين قد طالبوا بأعادة تشغيل مختبر الاعلاف لما لحق بمنتسبيهم العاملين في تجارة وصناعة الاعلاف من اضرار كبيره

واتخذ الوزير القرار بعد الاطلاع على تقارير فنية للمختصين عملت عليها لجنة برئاسة الامين العام وعضوية مساعد الامين العام للثروة الحيوانيه .