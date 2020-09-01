“الزراعة” تستلم 103 ملايين طن قمح وشعير من المزارعين

عمان- استلمت وزارة الزراعة نحو 103 ملايين طن من القمح والشعير والبذار للموسم الحالي من المزارعين، توزعت على 95123 طن حبوب و8070 طن بذار.

وقال أمين عام الوزارة/ رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية، المهندس محمود الجمعاني، لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن كميات القمح المواني المستلمة، بلغت 21553 طنا، والشعير العلفي 73569 طنا، فيما بلغت كميات قمح البذار2641 طنا، وشعير البذار5428 طنا.

واشار الجمعاني الى أن الكميات المستلمة بحسب الاقليم، بلغت في اقليم الشمال 1368 طن قمح بذار، و 18572 طن قمح مواني، و2462 طن شعير بذار، و43571 طن شعير علفي، بينما بلغت كميات الحبوب والبذار في اقليم الوسط، 1168 طن قمح بذار و2127 طن قمح مواني، و2699 طن شعير بذار و 19240 طن شعير علفي، بينما بلغت في اقليم الجنوب 105 أطنان قمح بذار و 853 طن قمح مواني و 267 طن شعير بذار و 10576 طن شعير علفي.

وكانت الحكومة بدأت بشراء القمح والشعير المحلي من المزارعين بأسعار تفضيلية في 31 أيار الماضي، حيث تم تحديد سعر الشراء للقمح البذار بـ 450 دينارا للطن، والشعير البذار بـ 370 دينارا للطن، وقمح مواني بـ 370 دينارا للطن، والشعير العلفي بـ 320 دينارا للطن، وتبلغ قسيمة المبلغ المخصص لدعم مزارعي القمح والشعير 35 مليون دينار.-(بترا)