“الزراعة” تسمح باستيراد المواد العلفية من مصادر جديدة

عمان- الغد– سمحت وزارة الزراعة باستيراد المواد العلفية مثل الشعير والتبن والقش والبرسيم من عدة مصادر جديدة وذلك دعما لمزارعي الثروة الحيوانية حيث ستشكل هذه الاعلاف ميزه على العليقة العلفية بما ستوفره من جودة اعلى وتخفيض في الكلف يصل الى 30% .

واكدت الوزارة ان هذا القرار سينعكس ايجابا على مربي المواشي في تخفيض كلف مدخلات الانتاج للعليقة العلفية وايضا الجودة على المنتج وذلك من خلال نسبة التحويل الغذائي للحيوان .

وبينت الوزارة انه سيتم تطبيق التعليمات الناظمه والتأكد من جودة المواد المستوردة ومطابقتها للمواصفة القياسية الاردنية ولكل مادة علفية وذلك من خلال الارساليات الواردة عبر المعابر الحدودية لضمان ذلك .