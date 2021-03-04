“الزراعة” تسمح باستيراد الموز بعد ارتفاع أسعار المحلي

أحمد التميمي

إربد – قال نقيب مصدري الخضار والفواكة فرع اربد المهندس محمد قنديل، إن الحكومة سمحت باستيراد الموز لعدم كفاية كميات المنتج المحلي لسد احتياجات السوق.

وأكد قنديل أن العديد من التجار قامت بالاستيراد وفي طريقها للأسواق المحلية الأسبوع المقبل ستكفي لسد احتياجات المواطنين في كافة مناطق المملكة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسواق الموز البلدي في الأسواق ووصل سعر الكيلو إلى دينار ونصف بسبب قلة الإنتاج في هذا الوقت من العام.

وأوضح انه مع وصول الموز المستورد فان الأسعار ستشهد انخفاض وسيكون في متناول المواطنين، مشيرا إلى أن ما يصل إلى سوق اربد المركزي من الموز البلدي لا يتجاوز 20 طنا، في حين حاجة السوق تزيد على 100 طن يوميا.

وكان مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق الدكتور ايمن السلطي أوضح في تصريحات صحفية سابقة، أن هناك فترتي ذروة للمنتج المحلي من الموز البلدي، الأولى بين شهري نيسان وحزيران، والثانية بين شهري تشرين الأول وكانون الأول، يمنع خلالها الاستيراد حماية للمنتج المحلي.

وقال إن طبيعة الأجواء الدافئة خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، زادت فترة الذروة الثانية للمنتج المحلي، ما دعا إلى تقنين عملية الاستيراد والسماح باستيراد الموز الإكوادوري بكميات محددة ومجدولة على المستوردين.

وأضاف أن القرار والمعلومة ليست بيد فرد أو شخص، مؤكدا أن لجنة مختصة تضم جميع الأطراف تقوم بدراسة واقع الحال وتقدم التوصيات اللازمة لمراعاة مصالح جميع الاطراف وفي مقدمتها حماية المنتج المحلي.