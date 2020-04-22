“الزراعة”: تصدير زيت الزيتون لم يغلق لتعويض خسائر المزارعين

عبدالله الربيحات

عمان- اكد مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة، أيمن السلطي، ان باب تصدير زيت الزيتون لهذا العام لم يغلق، حرصا على تحقيق آمال المزارعين والمستثمرين المتعددة في تحقيق مردود مالي يعوض خسائرهم.

وبين السلطي لـ”الغد”، أن قرار فتح التصدير، “يأتي للتخفيف عن المزارعين بما يتيح تسويق إنتاجهم”، مضيفا، “تمت مخاطبة جميع الوزارات، في كتب سابقة لإعطاء الأولوية لبيع منتجات زيت الزيتون المحلية لجميع موظفي الدولة سواء بالتقسيط أو البيع الكاش، كما تمت مخاطبة الدوائر المعنية بهذا الشأن لتوفير الحماية الكاملة للمنتج ودعم زيت الزيتون الأردني، نظرا للمواصفات التي يتميز بها عن بقية أنواع الزيت في العالم ودعم المنتج المحلي وتصريف الفائض منه”.

وقال، “إن الوزارة تنظر في جميع الطلبات التي تقدم لتصدير زيت زيتون، حيث ستتم دراستها بدقة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها حسب الظروف وكميات الإنتاج، مع مراعاة وضع ومصلحة المزارع”.

وكان عدد من أصحاب معاصر الزيتون ومزارعون في محافظات عدة، طالبوا في وقت سابق بضرورة فتح باب تصدير زيت الزيتون بأسرع وقت ممكن وذلك لوجود كميات كبيرة جدا من الزيت في المعاصر وعند المزارعين في منازلهم، وتحتاج إلى تسويقها لتعويض المزارعين عن جزء من خسائرهم.

وأكد عدد منهم، أن موسم الزيتون لهذا الموسم من أفضل المواسم، لافتين في الوقت ذاته إلى وجود كميات كبيرة من الزيت في المعاصر وعند المزارعين لم تجد طريقها إلى التسويق على الإطلاق بسبب كثرة الإنتاج لهذا العام، وأن المزارعين بدؤوا يتعرضون لخسائر كبيرة جراء عدم التسويق.

كما أشاروا حينها إلى أن أسعار الزيت لهذا العام تراجعت بشكل كبير جدا، وأن بعض المزارعين اضطروا لبيع منتجاتهم من زيت الزيتون بـ60 و65 دينارا للتنكة الواحدة.