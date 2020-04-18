“الزراعة” تضع آليات صحية وتنظيمية لاستيراد الشعير

عبدالله الربيحات

عمان -أطلقت وزارة الزراعة امس اليات واجراءات واضحه لاستيراد الشعير وذلك من خلال اهتمام الوزارة في الجانب الصحي ضمن ازمة كورونا وتطبيقا لاجراءات الصحه و السلامة العامه و منع نقل اي مسببات مرضيه قد تنتقل مع وسائل النقل

وقررت الوزارة ان يتم تفريغ السيارات الناقلة من الخارج في المركز الحدودي الى سيارات اردنية .

اضافة الى اجراءات تنظيمية وصحيه اخرى اهمها

– استخدام مواد كاشفة تبين ان الشعير مستورد وليس محلي

– تنظيم الرخص حسب الاحتياجات لتجار المواشي ومزارعي الابقار فقط وللجهات المسموح لها بالاستيراد ووفق الاحتياج الفعلي و دون زيادة

– تعهدات عدلية على المستوردين

– الاجراءات الفنيه الخاصة بمطابقة المواصفة القياسية الاردنية واهمها خلو الشحنات من اي اعفان او حشرات ظاهرة او سموم فطرية وفحص خلو الاشعاع .

واكد وزير البيئه ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشةان الوزارة لن تتهاون في تطبيق هذه الاليات وستكون هناك متابعة حثيثة ومباشرة لتنفيذها بما يضمن اجراءات الصحه والسلامة العامه وتنظيم الاستيراد للمستحقين فقط وبالجودة والكميات المناسبة .

ومن الجدير بالذكر ان المملكة تحتاج إلى كميات تصل إلى ٧٥٠ الف طن من مادة الشعير سنويا ينتج منها محليا حوالي ٤٠- ٥٠ الف طن حسب الموسم المطري ويتم استيراد كميات كافية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتغطية احتياجات مربي الاغنام المسجلين في برنامج الترقيم الوطني وباسعار تفضيلية ويسمح لمربي أبقار الحليب ومستوردي عجول الذبح والأغنام المستوردة بأستيراد احتياجاتهم من مادة الشعير كونهم غير مغطيين بكميات وزارة الصناعة والتجارة وتقدر عدد هذه المواشي بحوالي ٨٢ الف رأس من أبقار الحليب و ٤٠ -٥٠ الف رأس عجول للذبح وأكثر من٥٠٠ الف رأس من الأغنام وقد جاءت اجراءات وزارة الزراعة لمنع بيع الشعير المستورد من سوريا أو لبنان والعراق كمنتج محلي كونه يباع للحكومة بأسعار مناسبة لتشجيع هذه الزراعات وضبط الاجراءات الصحية اللازمة .

abdallah.alrbeihat@alghad.jo