الزراعة تضع شروطا خاصة لمربي المواشي واصحاب البساتين

عمان- قال وزير البيئة وزير الزراعة الدكتور صالح الخرابشه، ان لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد وافقت على السماح للمزارعين أصحاب البساتين والزراعات الصيفية ومربي الثروة الحيوانية للحيازات الصغيرة (أقل من 200 رأس)، بالحركة بالبكبات فقط خارج حدود أمانة عمان، ومراكز المدن للإشراف على بساتينهم وزراعة أراضيهم والاعتناء بثروتهم الحيوانية.

وبين الخرابشة ان هذا القرار سيطبق من الساعة السادسة وحتى الثامنة صباحا،َ ومن الساعة الثانية وحتى الرابعة مساءً دون السماح لهم بالتواجد في الأحياء السكنية والمناطق التجارية وتحت طائلة المسؤولية حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية حول هذا القرار والمضي بالاجراءات عبر الحكام الاداريين في المملكة.

وتأتي هذه الاجراءات للتخفيف على صغار المزارعين ومساعدتهم في متابعة مزارعهم واستدامة الانتاج لهذه القطاعات وفق ضوابط الصحة والسلامة العامة، وبمتابعة من فرق الارشاد الزراعي في تطبيق تلك الاجراءات.-(بترا)