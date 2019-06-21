الزراعة تطلق الحملة الوطنية لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون

عمان- الغد- أطلقت وزارة الزراعة الحملة الوطنية لمراقبة و مكافحة ذبابة ثمار الزيتون في كافة أنحاء المملكة منذ بداية شهر أيار وذلك بتوجيهات من وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة نظراً لما يمثله قطاع الزيتون من أهمية إقتصادية و إجتماعية ولاتساع مساحة الزيتون في الأردن وللحفاظ على هذه الشجرة من الافات الزراعية وأهمها ذبابة ثمار الزيتون التي تعتبر أخطر الآفات التي تؤثر سلبا على منتوجات هذه الشجرة سواء الثمار المنتجة للتخليل أو منتج زيت الزيتون.

تعمل الحملة الوطنية على إرشاد المزارعين أضرار الآفة وطرق الوقاية والعلاج منها بإستخدام طرق المكافحة المتكاملة ومن أهمها المصائد الغذائية الجاذبة والتي تعتبر من أكثر الطرق فاعلية في مراقبة ومكافحة الآفة والحد من استخدام المبيدات التي تشكل أضرار على الإنسان والبيئة والمنتج النهائي ، كما أن استخدام المصائد يقلل من تكلفة المكافحة الذي ينعكس إيجاباً على المزارع وزيادة معدل الاستهلاك السنوي للفرد من مادتي الزيت والزيتون.

وتدعو وزارة الزراعة المزارعين إلى ضرورة التعاون والمبادرة إلى الإتصال مع الإرشاد الزراعي في مديريات الزراعة لتنفيذ هذه الحملة الوطنية والحصول على الإرشادات والنصائح اللازمة حول الآفة.