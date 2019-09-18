الزراعة تطلق خدمة ” أنت شريك” لرفع جودة المنتجات

عمان– اطلقت وزارة الزراعة اليوم خدمة الخط الساخن تحت عنوان “انت شريك” لرفع سوية خدمات جودة المنتجات الزراعية والتتبع في الوزارة ومتابعة الملاحظات ودعم الجهد الرقابي.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي في تصريح صحفي ان الخط الساخن 079901003 سيكون متاحا على مدار الساعة، لتلقي الملاحظات ومتابعتها حال ورودها، ليضاف الى جانب الخط الخاص بوسائل الاعلام 0791535256 الذي اطلقته وزارة الزراعة بداية العام لتسهيل التواصل وانسياب المعلومة وتوفرها عند الطلب.

وتستقبل الوزارة الرسائل النصية والصوتية عبر واتساب على الرقم الساخن.(بترا)