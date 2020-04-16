الزراعة تطلق خدمة التقديم الإلكتروني لرخص الاستيراد والتصدير

عبدالله الربيحات

عمان- اعلن وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة عن اعتماد آلية تقديم طلب الحصول على رخص استيراد او تصدير من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

وبين الخرابشة أن الآلية الجديدة تأتي تماشيا مع الاجراءات الحكومية الخاصة بحماية صحة المواطن خلال هذه الازمة وانطلاقا من حرص الوزارة في تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمصدرين والمستوردين وكافة طلبات الترانزيت.

وقال الخرابشة إن هذا الإجراء جاء لغايات الحفاظ على المواطنين وتقليل أشكال التجمعات ودفع السرعة في الإنجاز وتخفيف العبء على التجار.

كما انه سيتم استقبال الرخص إلكترونيا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ويتم بعد ذلك العمل على متابعة وانجاز الرخص في نفس اليوم ويصار إلى تزويد العميل بها وفي حال وجود معاملات بعد الوقت المحدد يتم الانتهاء منها في اليوم التالي.

وأكد الخرابشة ان التاجر لن يحضر للوزارة الا في حال استلام الرخصة او إضافة اي أوراق خاصة بالمعاملة.

ونوه الخرابشة ان التقديم سيكون من خلال موقع الوزارة http://www.moa.gov.jo

وقد حدد رقم متخصص لتواصل مع التجار لرد على نتائج العمل.

يذكر ان الوزارة تعمل على تنظيم جزء كبير من خدماتها الى التحول الإلكتروني تماشيا مع الواقع الصحي ودعما لسرعة الإنجاز في كافة القطاعات.

abdallah.alrbeihat@alghad.jo