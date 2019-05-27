الزراعة تكشف حجم أضرار حريق الأغوار

عمان- أفاد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن الحريق في الجانب الآخر المقابل لمنطقة زور ابو عبيدة وزور الناطور في دير علا أضر بالأشجار الحرجية والشجيرات والقصيب لمسافة 5 كيلو مترات بمحاذاة الأراضي الزراعية المجاورة لنهر الأردن.

واشار التقرير إلى ان الحريق الذي انتقل من الجانب الآخر الى شرق النهر تسبب بأضرار على الثروة الحيوانية “خلايا نحل وبرك سمك وأضرار بالوحدات الزراعية”.

يشار إلى ان وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة ستقدم تقاريرها للجهات المعنية ولمجلس الوزراء.-(بترا)