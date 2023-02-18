“الزراعة” تلتزم بعدم استيراد الحليب لتوافره بمعدلات طبيعية

عبد الله الربيحات

عمان – أبلغ رئيس جمعية أبقار الظليل علي غباين “الغد” بالتزام وزير الزراعة خالد الحنيفات، بعدم استيراد الحليب من الخارج، لتوافره وتوافر مشتقاته بمعدلات طبيعية في السوق المحلية.

وقال غباين لـ”الغد”، إن اجتماعا عقد بوزارة الزراعة، ضم الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار ومندوب عن وزارة الصناعة والتجارة وأصحاب مصانع الحليب، أشار فيه المجتمعون إلى توافر الحليب، وأنه يغطي السوق المحلي، وأن النقص في الحليب حدث في بداية ارتفاع الإصابات بالحمى القلاعية، لكن جرت تغطيته من حليب الأغنام عن طريق إنتاج 250 طنا يوميا.

وأضاف “أن الأسواق المحلية تعاني من ضعف القوة الشرائية، وعزوف المواطنين عن شراء منتجات الألبان”.

ولفت غباين، الى ان الجمعيات طالبت الوزارة بسرعة تعويض المزارعين المتضررين، بسبب “الحمى القلاعية”، ليوفروا الحاجات الرئيسية لمزارعهم، بخاصة واننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، اذ يزداد الطلب على الحليب ومشتقاته.

وكانت الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار، أكدت في بيان لها الخميس الماضي، بأن المزارع التي وقعت فيها إصابات بالحمى القلاعية، بدأت تتعافى وتعود للإنتاج تدريجيا.

وحذر بيان للجمعيات، من بعض المتربصين في القطاع بإيجاد حلول للأزمة الحالية باستيراد مادة الحليب أو الابقار، بهدف خلق فوضى، وايجاد حليب فائض، يجري استلامه من المزارعين بأسعار مخفضة ودون سعر التكلفة.

ودعا البيان، أصحاب القرار للتريث ودراسة الاقتراحات مع القطاع، مؤكدين توافر منتجات الألبان والأجبان في الأسواق المحلية.

من جهتها، بدأت الوزارة أمس، بإعطاء جرعة ثانية معززة من اللقاح المضاد للحمى القلاعية، موضحة أن أعداد النفوقات في بؤرة إصابة الأبقار بالمرض، وفق منظومة الإبلاغ الإلكترونية لها منذ بداية انتشار المرض وحتى الخميس الماضي وصلت إلى 458 رأس بقر و554 عجلا.

وقالت الوزارة، إنها خفضت مستوى الطوارئ، وسمحت بمنح إجازات للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعين (إنتاج الحيواني) والممرضين، مع مراعاة البقاء في جهوزيتها للتعامل مع أي طارئ، بينما أكدت لجان المتابعة فيها، عدم انتشار المرض خارج المزارع المصابة داخل البؤرة.