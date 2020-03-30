“الزراعة” تلغي قرارها السابق وتسمح بإعادة تصدير الخضار والفواكة

عبدالله الربيحات

عمان– أعادت وزارة الزراعة فتح باب تصدير جميع أصناف الخضار والفواكة وإلغاء القرار السابق بوقف تصدير جميع أصناف الخضار بحسب كتاب رسمي من وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة لمدراء المراكز والمعابر .

وبحسب الكتاب الذي حصلت الـ “الغد” على نسخه منه يبين ان ما جاء في الكتاب السابق رقم ٢/١ /٦٧٦ بتاريخ ٣/٢٧/ ٢٠٢٠ لاغيا وإعادة السماح بتصدير الخضار بجميع أصنافها.

هذا وكان الشحاحدة أوقف تصدير جميع أصناف الخضار الفواكه نهاية الأسبوع الماضي بعد ما شهدت أصناف كثيرة من الخضار والفواكة ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار نتيجة الحظر وإغلاق سوق المركزي برغم من وضع سقوف سعرية