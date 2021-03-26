الزراعة: تمدد الفترة المسموحة لترخيص مزارع الثروة الحيوانية

عمان- الغد- قرر وزير الزراعة خالد الحنيفات تمديد المهلة الممنوحة لتجديد ترخيص مزارع الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها والمسالخ ومصانع الأعلاف والصيدليات والعيادات البيطرية وكافة المنشآت التي تعمل في قطاع الثروة الحيوانية حتى تاريخ 5/31 بدلا من 3/31 وهي المدة التي حددتها التعليمات.

حيث اكد الحنيفات أن القرار جاء تقديرا لظروف المالكين ولتخفيف على المزارعين في ظل الأوضاع الصحية السائدة ودوام موظفين الوزارة بالحد الأدنى وتحميل المزارعين مبالغ ماليه قد تفرض عليهم كعقوبه على التأخير عند انتهاء المدة التي حددتها التعليمات .

وتدعو الوزارة المالكين للاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتصويب أوضاعهم مع التأكيد على كوادر الزراعة العاملة في الميدان بالتواصل مع المزارعين الذين لم يقوموا بتجديد ترخيص حيازاتهم