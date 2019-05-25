الزراعة تنفي تفويض وزيرها أراضٍ حرجية لشخصية عسكرية مهمة

عمان- الغد- نفت وزارة الزراعة تصريح لأحد النواب يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام وزير الزراعة بتفويض قطع أراضٍ حرجية لأحد الشخصيات العسكرية المهمة.

وقالت الوزارة في بيان إنها “إذ تنفي نفيا قاطعا ما ورد على لسان النائب بوجود تفويض على أي من أراضي الحراج لأي شخص أو جهة سواء أكانت رسمية أم خاصة أو أفراد، كونه مخالف لقانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، الذي لا يجيز تفويض أو تخصيص أو بيع أو مبادلة الأراضي الحرجية لأي جهة أو شخص ومهما كانت الأسباب وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لتؤكد الوزارة بأن مثل هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر والأذى بالعمل الحكومي المهني والجاد، سيما وأنها تصدر عن أحد ممثلي الشعب دون التحري والسؤال عبر الاطر الدستورية والقانوية التي تحكم العلاقة الرقابية بين النائب والحكومة”.

وتمنت الوزارة من المهتمين عدم تداول مثل تلك “الإشاعات المغرضة”، مؤكدة على حرصها الدائم في المحافظة على الاراضي الحرجية من الاعتداءات والتغول.