الزراعة: توجه لفتح استيراد اللحوم من روسيا وأوكرانيا وباكستان وجيبوتي

تتجه وزارة الزراعة، خلال الفترة المقبلة، لفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأردنيين لاستيراد اللحوم من دول عديدة، لتغطية حاجة السوق المحلي.

الناطق باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، قال في تصريح لـ “هلا أخبار”، اليوم الأربعاء، إن وزارة الزراعة تتابع عن كثب الوضع الصحي البيطري في عدد من الدول، من قبل لجنة صحة الحيوان في الوزارة، لفتح المجال لاستيراد اللحوم منها.

وكشف المجالي، عن توجه الوزارة لاستيراد اللحوم من دول؛ روسيا وباكستان وأوكرانيا وجيبوتي ودول أخرى، بعد التأكد من الوضع الصحي للمواشي لدى هذه الدول.

وأوضح أن وزارة الزراعة، تسعى لتنويع مصادر استيراد اللحوم، وتقديمها للمستهلك بجودة أعلى وسعر منافس.

وأشار المجالي، إلى أن اللحوم البلدية، تغطي ما نسبته 40% من حاجة السوق الأردني، لذا تتجه وزارة الزراعة لتنويع مصادر استيراد اللحوم لتغطية حاجة السوق والبالغة 60% من مجمل الاستهلاك المحلي.

وفي كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الزراعة، عن فتح باب استيراد اللحوم من جورجيا، شريطة أن لا تكون مشابهة للحوم المحلية.

وقالت حينها، إن ذلك جاء بناء على تقرير اللجنة الفنية التي زارت جورجيا لتقيم الوضع الصحي البيطري، حيث صادقت لجنة صحة الحيوان في الوزارة على تقرير اللجنة الفنية.

وتشترط الوزارة على المستورد عدم استيراد الأغنام الشبيهة للأغنام المحلية، مشيرة إلى أنه في حال الرغبة في استيراد أغنام مشابهه للبلدية تشترط الوزارة إزالة (اللية) بعد الذبح في المربع الصحي أو مسالخ معتمدة من وزارة الزراعة خارجيا وداخليا وبإشراف وزارة الزراعة.