الزراعة توضح حقيقة ترخيص شركة مونسانتو

وضحت وزارة الزراعة في بيان اليوم أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ترخيص شركة مونسانتو الزراعية يعود لمنشور قديم منذ العام 2016.

وتؤكد الوزارة أن الشركة المذكورة في هذا الخبر قد بيعت منذ العام 2018 لشركة عالمية والتي تعتبر من كبرى الشركات العالمية في الصناعات المختلفة .

وبينت الوزارة أن شركات إنتاج البذور الأردنية من الشركات المميزة عالميا ويتم تصدير البذور الزراعية من الأردن للعديد لأكثر من ٥٠ دولة حول العالم.

وتؤكد وزارة الزراعة أن جميع بذور الخضار الأردنية المستوردة منها تخضع لتعليمات مشددة تقتضي تسجيل البذور قبل تداولها علما بان متطلبات التسجيل تشترط إرفاق شهادات تؤكد أن البذور غير معدلة وراثيا ويتم تثبيت ذلك على بطاقات البيان وملصقات البذور المستوردة بصورة واضحة وغير قابلة للإزالة او التلاعب.

وان الوزارة ترصد هذه الشائعات كل عام وفي نفس التوقيت وأن إثارتها بهذا الشكل أصبح دميم وشائن وفارغ من محتواه ويمثل إساءة للمؤسسات الحكومية التي تعمل وفق قانون وتعليمات ناظمة وحاسمة في التعامل مع الغذاء والأدوية والمبيدات والبذور وشركات وطنية مميزة وكبيرة وقطاع انتاجي هام وان مثل هذه الشائعات أصبحت ممله ومستهلكة ، واعلامنا الوطني أصبح لديه القدرة على تمييز مثل هذه المواضيع التي تشوه وتزور الحقائق وتحاول استهداف منتجاتنا الوطنية التي تعتبر الاجود في المنطقة والعالم .