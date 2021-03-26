“الزراعة” توضح بعد خطأ سببه العلم العراقي القديم

عمان -الغد- صرح الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعه بأنه وردتنا معلومات عن الخطأ البروتوكولي خلال اللقاء الفردي الذي عقد يوم الخميس الماضي بين وزير الزراعه الاردني المهندس خالد الحنيفات ووزير الزراعه العراقي المهندس محمد الخفاجي والذي تمثل بوضع العلم العراقي الذي كان معتمدا بلفظ الله أكبر بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل ازالتها حسب التعديل الآخير وهنا توضح الوزاره بأنه خطأ غير مقصود وأن الاردن يحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي ومزدهر.

وطالب وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، الجمعة، الحكومة الأردنية بالاعتذار بسبب وضع علم نظام صدام حسين على الطاولة التي كان يجلس عليها خلال زيارته الأخيرة لعمان

وقال في بيان صحفي، إنه فوجئ بوجود العلم العراقي السابق، قبيل إبرام عقد مع نظيره الأردني خالد الحنيفات، ورفض التوقيع واشترط إزالته ووضع علم البلاد الحالي

وأضاف، أحمل السكرتير الثاني مسؤول التشريفات في السفارة العراقية في الأردن، مسؤولية هذا الخطأ، وأطالب الجانب الأردني باعتذار عما حصل

وانتشرت صورة للعلم العراقي السابق وهو موضوع على طاولة وزير الزراعة العراقي خلال جلسة رسمية مع نظيره الأردني في العاصمة الأردنية عمان.