“الزراعة” توضح حول استيراد الموز

صرح الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي حول الفيديو المتداول والذي يخص استيراد الموز والادعاء بإغراق السوق المحلي بالموز المستورد فقد أكد المجالي أن حاجة السوق المحلي من الموز تصل إلى ٢٥٠ طن ومنها ٧٥ طن للفنادق خاصة في ظل موسم الصيف والسياحة والمغتربين والإنتاج المحلي لا يزيد عن ٤٥ طن من الموز وفق الجدول المرفق بهذا التصريح وهذا لا يلبي ربع حاجة السوق .

وبين المجالي أن الوزارة تعمل على حماية المنتج المحلي طوال فترة ذروة الإنتاج وتعمل على الاستيراد التكميلي في وقت انخفاض الإنتاج حفاظاً على توفر المنتج للمستهلك طوال أيام العام خاصة أن محصول الموز يشكل أهمية صناعية إضافة إلى الاستهلاك اليومي على المائدة الأردنية والوزارة ملتزمة بأغلاق باب الاستيراد بداية شهر تشرين اول القادم وفق الرزنامة الزراعية وتتابع موضوع الرسم النوعي مع الوزارات المختصة لتحقيق المنافسة للمنتج المحلي ولكن الوزارة لن تسمح بالاحتكار او التحكم بالأسعار ورفعها لأي جهة كانت حفاظاً على المستهلك الذي يعتبر أولوية ضمن المعادلة الزراعية التي تضم المستهلك والمنتج والتاجر وتعمل وفق توازن يحفظ حقوق الجميع .

وأشار المجالي ان الوزارة تتابع كافة البيانات والفيديوهات والتي تحمل أشكال من الاساءة والتجني وتضليل الرأي العام من خلال بث معلومات مزورة وغير صحيحة وأن الوزارة لن تتهاون بالتعامل مع هذه المعلومات بالطرق القانونية وبشكل مباشر ودون تهاون وذلك حفاظا على سمعة المنتج المحلي واحتراماً لكرامة المؤسسات الحكومية و الموظف الحكومي وحتى يتحمل من يحاول تضليل الرأي العام و مسؤولية ما يقدمه من معلومات تحمل في طياتها الاساءة والبهتان .