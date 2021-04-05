“الزراعة” توضح حول “فيديو” ثمرة البرتقال المتداول

عمان- الغد- تابعت الوزارة (الفيديو) المتداول لثمرة برتقال تحتوي ديدان ويرقات وهنا تؤكد الوزارة انها تستهدف المنتجات الزراعية المستوردة وذلك عند نقطة العبور الاولى من خلال اجراء الفحوصات الظاهرية بالكشف الحسي وتتبعه بفحوصات مخبرية مختلفة لكافة ارساليات الحمضيات الواردة كفحوصات الحشرات التي بينت خلو المستوردات من الحشرات بكامل اطواارها (بيوض/يرقات/حشرات كاملة)، كما يتم فحص 100 % من الارساليات الواردة بفحوصات مخبرية للكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات المستوردة من الموز والحمضيات وتبين لها وجود متبقيات مبيدات اعلى من الحدود المسموح بها دولياً وكانت النتائج في ما يقارب 8% من فحوص الارساليات الواردة من احدى الدول المجاورة وتم منع ادخال تلك الارساليات واعادة تصديرها .

وعلى الرغم من قيام الفرق الميدانية لوزارة الزراعة في اسواق الجملة للخضار والفواكه باجراء جولات تفتيشية على جودة المنتجات الزراعية تم الايعاز من قبل وزير الزراعة باخذ عينات عشوائية من الحمضيات المعروضة للبيع بهدف فحصها والتأكد من سلامتها وتكثيف الزيارات التفتيشية للاسواق واجراء الفحوصات اللازمة وبشكل عشوائي .

ومن جانبها تحرص وزارة الزراعة على استقبال الشكاوي من المواطنين عبر البريد الالكتروني والارقام الرسمية وصفحات التواصل .

ونؤكد ان هذه الحالة هي حالة فردية حيث لم تتلقى الوزارة اي شكاوى بهذا الخصوص .