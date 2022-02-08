الزراعة توضح سبب الانخفاض التدريجي لأسعار الخضار والفواكه

في إطار سعي وزارة الزراعة لمتابعة كميات الخضار والفواكه المتداولة في الاسواق بينت وزارة الزراعة زيادة كميات الانتاج بعد ارتفاع درجات الحرارة مما ادى لزيادة كميات الخضار والفواكه الواردة للاسواق والتي بلغت اليوم 3154 طن مقارنة بالكميات التي كانت ترد للتسواق خلال الاسبوعين الماضيين بمعدل 2300 طن آنذاك.واشارت الوزارة ان زيادة العرض ادى لانخفاض تدريجي في اسعار الخضار والفواكه .

وتؤكد الوزارة على صحة توقعاتها ودراستها للأسواق والتي أعلنت عنها أثناء فترة المنخفض الجوي الذي أدى لنقص كمية الإنتاج وارتفاع الأسعار خلافا لما تم تداوله في حينه من ان ارتفاع الأسعار كان ناجم عن تصدير الخضار على حساب الاحتياج المحلي وستعمل الوزارة على استمرارية المتابعة للكميات الواردة للأسواق المركزي من الخضار والفواكه والتنسيق مع الصناعة والتجارة حول اي ارتفاع اسعار غير مبرر في المحاصيل الزراعية.