“الزراعة” توفر 4300 فرصة عمل للمتدربين في قطاعاتها

عمان-الغد-وعد وزير الزراعة خالد الحنيفات بتوفير 4300 فرصة تدريبية مدفوعة، استكمالاً للاتفاقية التي وقعت اليوم الخميس لتدريب وتأهيل الشباب في قطاع الزراعة والتي سيتم من خلالها تدريب 3700 متعطل عن العمل و 1000 مهندس زراعي و 100 طبيب بيطري على المهن الزراعية وتستمر لثلاثة شهور سيتم من خلالها تمكين المتدربين من المهارات النظرية والمهارات العملية والميدانية في المزارع ومنشآت القطاع الخاص.

وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة ستوفر تمويل أجور التدريب بواقع 200 دينار للمهنيين و 300 دينار للمهندسين والأطباء البيطريين وأشار وزير الزراعة بان الشركاء في الاتفاقية سيعملون معا لتوفير عمل للمتدربين في القطاع الخاص.

وبين الحنيفات بأنه سيتم منح المتدربين شهادة مزاولة مهنة من هيئة تنمية وتطوير المهارات. وستعمل وزارة الزراعة ووزارة العمل والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات على تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأضاف الحنيفات أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن محور إحلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة في القطاع الزراعي عبر التدريب والتأهيل للشباب والمهندسين الزراعين وفي كافة القطاعات.

وأكد الحنيفات أن الأسابيع القادمة سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات من قبل الوزارة مع مزارع ريادية وجمعيات متخصصه والقطاع الخاص لتدريب المتعطلين عن العمل من الشباب والفتيات على المهن الزراعية والحرفية المطلوبة في سوق العمل وستشمل هذه الاتفاقيات 1000 فرصة تدريبية في المناطق الأكثر فقرا وصولا الى إشراك الشباب في القطاع الزراعي لتخفيف من البطالة وتحقيق القيمة المضافة للقطاع محليا وأثره على المساهمة في الاقتصاد المحلي والمجتمعات الريفية.

ووضح الحنيفات بأنه سيتم نح المتدربين شهادة مزاولة مهنة من هيئة تنمية وتطوير المهارات. وستعمل وزارتي الزراعة والعمل والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات على تنفيذ هذه الاتفاقية.

وقال الحنيفات، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن محور احلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة في القطاع الزراعي عبر التدريب والتأهيل للشباب والمهندسين الزراعين وفي كافة القطاعات.