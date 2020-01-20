“الزراعة” توقع 12 اتفاقية لتحسين سلالة الأغنام

عمان- وقعت في وزارة الزراعة اليوم الاثنين 12 اتفاقية ضمن برنامج التحسين الوراثي لسلالة الاغنام بشقيها الضأن والماعز.

وقال وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة ان الوزارة ماضية في دعم الجمعيات لانتشال الاسر الفقيرة من دوائر الفقر، مبينا ان برنامج التحسين الوراثي لسلالة الأغنام سيشمل كافة محافظات المملكة بهدف تقديم المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في تربية الاغنام بهف تحسين الانتاج.

من جهته قال مدير مشروع المجترات الصغيرة الدكتور فيصل بركة، ان الاتفاقيات شملت 12 مربي أغنام في محافظات العاصمة ومادبا والمفرق وجرش واربد، لافتا الى ان هذه الاتفاقيات دشنت انطلاق برنامج التحسين الوراثي من خلال الاستثمار في المجترات الصغيرة ليصار لاحقا الى التوسع بالبرنامج في جميع محافظات المملكة .

واضاف، ان المشروع سيعنى بتوثيق سلالات العواسي، حيث ستقوم كوادر وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية بمتابعة برنامج التربية عند المربين، كما سيقدم البرنامج الخدمات العلمية والتقنية الحديثة من اجل زيادة الانتاجية وتحسين سلالة الاغنام ، مشيرا الى ان كلفة المشروع تبلغ 23 مليون دينار خصص منه نحو 5 ملايين لاستهداف الانشطة المختلفة للثروة الحيوانية.

من جهته قال مدير زراعة المفرق الدكتور فايز الخوالدة ان محافظة المفرق تحوي مليونا و250 الف رأس من الاغنام وهي المحافظة الأكبر في تربية المواشي، مشيرا الى ان المشروع ساهم في تأسيسي اول مدرسة حقلية لمربي المجترات الصغيرة في المملكة.

وقال أحد المربين، ممن استهدفتهم الاتفاقيات هاشم الخزاعلة ، ان الاتفاقية توفر علامة تجارية حول سلالة اغنامه، حيث تم اختياره عن طريق مديرية زراعة المفرق ليكون ضمن هذا البرنامج الذي يستمر لخمس سنوات. (بترا)