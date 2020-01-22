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“الزراعة” توقع 35 اتفاقية ضمن برنامج التعويضات البيئية

منذ ساعتين
وزير الزراعة - برنامج التعويضات البيئية

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عمان- الغد- وقعت وزارة الزراعة اليوم وعدد من الجمعيات التعاونية لمربي الثروة الحيوانية 35 اتفاقية ضمن برنامج التعويضات البيئية.
وقال وزير الزرعة المهندس ابراهيم الشحاحدة ان الوزارة تعمل على النهوض بالجمعيات في البادية من خلال مشاريع تساند مربي الثروة الحيواتنية وتنهض بالقطاع وتذلل التحديات وخاصة برامج الحصاد المائي التي وفرت لمربي المواشي الاعلاف ومصادر مياه من خلال الحفائر والسدود الترابية.
وبين الوزير ان الاتفاقيات التي تم توقيعها تشمل توزيع 15 رأس من الاغنام وكبش و3 طن من الشعير مجانا تكفي لسبعة شهور وخدمات بيطرية وعلاجية دائمة، مبينا ان هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لبرنامج وحدات تصنيع الألبان التي تم توزيعها على الجمعيات في وقت سابق.
واشار الى ان الجمعيات المستفيدة من المشروع تقع ضمن البادية الاردنية، وتنقسم الى جمعيات تم انشاؤها بالتعاون مع برنامج العويضات البيئية وجمعيات اخى متعاونة مع البرنامج.

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