“الزراعة” تُعلق على “فيديو البندورة”: ظاهرة فسيولوجية

عمان- الغد- أكدت وزارة الزراعة في بيان، حول الفيديو المتداول بشأن البندورة، سلامة وجودة المنتج المحلي وان هذه مجرد ظاهرة فسيولوجية تسمى إنبات البذور داخل الثمرة (vivipary) ممكن حدوثها لعدة أسباب، أهمها الزراعة بمواعيد متأخرة عن المواعيد الموصى بها حسب المنطقة، وقد تكون لحدوث تغير في درجات الحرارة كبير يزيد عن 10 درجات مئوية خلال فترات الانبات، وفي بعض الأحيان تكون نتيجة لاستخدام صنف من البذار المخصص للزراعات المكثفة في حقول مفتوحة والمتوقع ان تكون هذه الحالة منعزلة وليست على شكل ظاهرة.

وقالت الوزراة إنه لا يوجد أي تأثير سلبي من استخدام هذه الثمار على صحة الانسان وغالبا لا يتم اكتمال نضوج هذه الثمار، مؤكدة على عدم طرحها في الاسواق.

وأشارت إلى أنه لم يتم رصد اي ثمار في الاسواق المركزية من قبل فنيي الوزارة العاملين على مدار الساعة، كما لم تتلق الوزارة اي ملاحظات حول هذا الموضوع خلافا للفيديو المتداول، لافتة إلى أنها تعمل على متابعة اي كميات خارج الاسواق، داعية إلى التبليغ عن حالات تخص المحاصيل الزراعية عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الخط الساخن 0799010030، او على خط الاعلام 0791535256، لحماية سمعة منتجنا المحلي وتحري الدقه في نقل المعلومات.