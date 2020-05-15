“الزراعة”: حملات رش لمواجهة “البق الصحراوي”.. والحشرة ليست ضارة

عبدالله الربيحات وخلدون بني خالد

عمان – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي ان الوزارة ستقوم وبالتعاون مع البلديات بتنفيذ حملات رش حول المنازل والحدائق والبساتين الى حين انتهاء فترة نشاط حشرة البق الصحراوي الزائفة.

وبين المجالي لـ”الغد” أن حشرة البق الصحراوي الزائفة تعتبر من من انواع بق النبات التي تتغذى على الاعشاب خلال فصل الربيع ويزداد عددها في المواسم التي تشهد امطار جيده ودرجات حراره معتدله الى بارده حيث تزيد هذه الظروف من معدل تكاثرها.

واضاف انه عند جفاف الاعشاب وارتفاع درجات الحراره بشكل كبير تخرج على شكل مجموعات كبيره للبحث عن اماكن اخرى للغذاء مما يجعلها تتجه للاماكن القريبه كالمنازل والحدائق وعادة تستمر هذه الافواج لمده لا تتجاوز اسبوع الى ١٠ ايام حيث يمكن ان تنتهي بشكل طبيعى ولا تشكل اي نوع من الضرر، على الانسان الا وجودها بشكل كبير يمكن ان تدخل من خلال النوافذ والابواب.

وأشار انه يفضل منعا لحدوث ضرر على الحدائق والبساتين خلال هذه الفترة القصيرة القيام بالري والرش بالمبيدات الكيماوية.

وكان سكان في منطقة سميا السرحان بمحافظة المفرق شكوا من انتشار حشرة البق الصحراوي الزائفة باعداد كبيرة وهائلة وتسببت بازعاج سكان المنطقة بحسب ما أكد للغد مواطنين من سكان البلدة.