“الزراعة”: خطر دخول الجراد الصحراوي إلى الأردن قائم

عمان- الغد- أكد مدير الوقاية والصحة النباتية صيتان السرحان، إن خطر دخول الجراد الصحراوي إلى الأردن ما يزال قائما، لكن وحتى هذا الوقت تعتبر المملكة خالية من أي أثر للجراد.

وقال السرحان في بيان، اليوم الثلاثاء، إن حركة أسراب الجراد تتغير وفق اتجاه الرياح في السعودية، وخصوصا خلال الأسابيع القادمة حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة وبالتالي تزداد خطورة الجراد.

ولفت إلى أنه وبعد المتابعة الحثيثة لنتائج الحملات الاستكشافية اليومية في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، والتي تقع على خارطة مرور الجراد الصحراوي في الجنوب، فقد تأكد عدم وجود أي أثر للجراد.