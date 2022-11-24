الزراعة: خط ساخن وخطة طوارئ مع حلول فصل الشتاء

عممت وزارة الزراعة على وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية ووزارة الإعلام ووزارة الاقتصاد الرقمي وشركات الكهرباء المختصة خطة الطوارئ لفصل الشتاء معززه بالخط الساخن لغرفة الطوارئ المركزية في مديرية الحراج والخطوط الساخنة للمحافظات إضافة لأرقام المناوبين في كافة الغرف الفرعية لتسهيل التواصل والتعامل مع الملاحظات من قبل المواطنين او المؤسسات.

وقد تم اعتماد الرقم ( 065341116) الخط الساخن المركزي للتواصل على مدار الساعة.

ويأتي ذلك ضمن اجراءات وزارة الزراعة مع حلول فصل الشتاء والتغيرات المناخية ووجود بعض الاشجار الحرجية على جوانب الطرق ولتعزيز التعاون والتشاركية في تحقيق المصلحة العامة وحماية المواطنين وشبكة الكهرباء والاتصال وحتى لا يكون هناك أي إعاقة للحياة الطبيعية خلال فصل الشتاء من تساقط الأشجار الحرجة واعاقتها للطرقات او تشابكها مع الشبكة الكهربائية.

وتؤكد الوزارة على أنه قد تم وبشكل استباقي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء للتعامل مع حماية الشبكة الكهربائية من تداخل الأشجار حيث عملت الوزارة وبالشراكة مع شركة الكهرباء على معالجة ما يزيد عن 20 ألف ملاحظة ما بين تقليم او إزالة للأشجار للحيلولة دون وقوع اي حوادث خلال فصل الشتاء اضافة الى التعاون مع مديرية الامن / الدفاع المدني الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحه في التعامل مع الملاحظات وخطة الطوارئ.

واكدت الوزارة على التعاون التام والمتابعة المباشرة لكافة الملاحظات الواردة على هذا الرقم والأرقام الفرعية للمحافظات.