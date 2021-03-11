“الزراعة” ستخفض نسبة التعديات على الغابات لـ 90 %

عمان- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان الوزارة ستعمل على تخفيض نسبة التعديات على الغابات بمحافظة عجلون بما يزيد عن 90 بالمئة العام الحالي من خلال تنفيذ خطة محكمة للحفاظ على الغابات ومتابعة التعديات.

وأكد الحنيفات خلال زيارة تفقدية لمحافظة عجلون اليوم الخميس اثر ورود معلومات عن تعديات على اشجار حرجية ان الوزارة ستخفض نسبة التعديات على الغابات من خلال تشديد الرقابة عبر الابراج وكوادرها وطائرات الدرونز وتغطية الكاميرات لكافة المواقع مشيرا الى ان الوزارة لن تتوانى في اتخاذ القرارات الرادعة بالتعاون والتنسيق مع الحكام الاداريين والاجهزة الامنية المختصة.

ودعا الحنيفات الى العمل على اشراك المجتمع المحلي من خلال تفعيل جوار الغابات من جمعيات ومؤسسات للمساندة في الحفاظ على الغابات وتحقيق الأثر البيئي والاقتصادي من الاستغلال الامثل لهذه الثروة الوطنية واشراك البلديات بهذا الدور المهم.

وأكد أن احطاب عجلون لن تخرج من المحافظة وكذلك المحافظات الاخرى، وسيتم توزيعها على العائلات الفقيرة من خلال رقابة واسعة وحقيقية من قبل الوزارة.

ودعا الحنيفات إلى التنسيق الاستباقي والاستعداد للحرائق ان وقعت “لا سمح الله”من خلال إعداد الخطط والاجراءات خلال فصل الصيف بالتنسيق مع الأجهزة المختصة .

والتقى الحنيفات خلال الزيارة محافظ عجلون سلمان النجادا، وعددا من نواب المحافظة والأجهزة الامنية، مثمنا الدور الذي تقوم به محافظة عجلون.

بدوره قال المحافظ النجادا “أننا نعمل بجهد تشاركي من كافة الجهات ذات الاختصاص لمتابعة التعديات على الغابات والحد منها والتعامل معها كأولوية”. بترا