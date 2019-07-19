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الزراعة عن استيراد الجميد .. مسموح منذ 10 سنوات

منذ ساعتين

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عمان-الغد- قالت وزارة الزراعة انها سمحت باستيراد الجميد منذ 10 أعوام وليس لهذا العام فقط بهدف توفير الجميد السائل الذي يحتاجه بعض المستهلكين.

وبين الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة “لورانس المجالي” في تصريحات أمس الخميس، إن الجميد من المنتجات الزراعية المحلية المحمية ويعتبر منتجا غذائيا له خصوصية ولا يفتح باب الاستيراد خلال موسم الإنتاج المحلي.

وأضاف: “تبلغ الكمية المنتجة من الجميد 350 طن سنوياً ولكن حاجة السوق المحلي يصل الى 3000 طن سنوياً وبالتالي سمحت الوزارة بالاستيراد منذ 10 أعوام وليس لهذا العام فقط.

وتابع المجالي: وزارة الزراعة تتعامل مع معادلة زراعية تضم المزارع والمستهلك والتاجر وتعمل على خلق حالة من التوازن وتوفير كافة المنتجات بما يحافظ على المنتج المحلي ويقدم التنوع للمستهلك ضمن إمكانياته ورغباته.

وأردف: بخصوص دول الاستيراد فأن الأردن يستورد من دول متعددة وليس من دولة معينة وضمن شروط وفحوصات تضمن غذاء آمن وصحي للمواطنين .

وبين المجالي ان سياسة الوزارة في الاستيراد تخضع إلى دراسة مسبقة لاحتياجات السوق وضمن آليات تشمل كافة المؤسسات ذات الاختصاص بكميات محددة وآلية عادلة متساوية بين الجميع.

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