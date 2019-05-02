الزراعة: لا وجود لمجموعات جراد في الأردن (فيديو)

أحمد الرواشدة

العقبة- أكد مدير الوقاية في وزارة الزراعة، صيتان السرحان، أنه لا وجود لمجموعات جراد صحراوي على أراضي المملكة.

وبين أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو عبارة عن جنادب غير ضارة.

وقال السرحان في تصريح لـ”الغد”، إن مجموعات صغيرة من الجنادب ظهرت في مناطق محددة في جنوب المملكة خاصة لواء القويرة والمدورة الراشدية وهي طبيعية لا تشكل أي خطر ولم يتم مكافحتها وتظهر في هذا الوقت من كل عام.

وأضاف أنه عادة ما تظهر هذه الجنادب في عدد من محافظات المملكة في هذا الوقت بشكل طبيعي وبعد شهر تتفرق وتموت لوحدها.

واشار السرحان إلى أن الوزارة ما زالت في حالة طوارئ من خلال غرف العمليات الرئيسية وبالتنسيق مع منظمة الفاو والجهات ذات العلاقة وعلى تواصل دائم من خلال فرق الاستكشاف والرصد لمتابعة أي جديد أو دخول أي مجموعات من الجراد الصحراوي إلى المنطقة الجنوبية.

وأكد أن عمليات المكافحة ما زالت مستمرة في الشقيقة المملكة العربية السعودية خاصة في منطقة نجران بعد دخولها بشكل مجموعات وأسراب كبيرة قادمة من اليمن.