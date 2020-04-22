“الزراعة”: محدودية الإنتاج المحلي سبب لارتفاع سعر الليمون

عبدالله الربيحات

عمان– سجل سعر الليمون في أسواق الخضار المحلية خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا، حيث تراوح سعر الكيلو الواحد بين 175 قرشا إلى دينارين، وذلك لـ”محدودية الإنتاج المحلي منه” حاليا، وارتفاع أسعاره في بلد المنشأ بحسب مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة، أيمن السلطي.

وتقدر احتياجات السوق المحلية من الليمون بنحو 150 طنا يوميا، فيما تقدر الكميات الداخلة للسوق بأقل من 100 طن.

وأرجع السلطي في تصريح لـ”الغد”، سبب الارتفاع إلى “شح الليمون المحلي وارتفاع أسعار المستورد من بلد المنشأ”، مبيناً أن ارتفاع أسعار هذه المادة لا يقتصر على الأردن، بل شمل دولاً أخرى مثل مصر وجنوب أفريقيا وإسبانيا.

وقال، إن الليمون الشهري الموجود حاليا لا تكاد نسبته تتجاوز 2 % من الإنتاج الكلي المحلي، وهي نسبة بسيطة لا تسد حاجة السوق المحلي.

وأوضح أنه يتم استيراد الليمون حاليا من إسبانيا وجنوب إفريقيا ومصر، مشيراً إلى أن أسعاره مرتفعة في بلد المنشأ، إضافة إلى تكاليف الشحن المرتفعة.

وبين انه منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن تم منح 530 رخصة استيراد ليمون، متوقعا استقرار أسعاره خلال الأسبوع المقبل.

وفي ذات السياق، بين السلطي، أن من أولويات الوزارة حاليا المحافظة على استقرار أسعار المنتجات المحلية من الخضار والفواكه بشكل مستمر، خاصة مع قرب على شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن الوزارة تعمل جادة للمحافظة على استقرار الأسعار.

وأشار كذلك إلى ان الوزارة ستقوم بتوفير كل التسهيلات المتاحة للمزارعين لضمان استمرارية الإنتاج وتزويد الاسواق بالخضار والفواكه في ظل الأزمة التي تمر بها البلد لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.