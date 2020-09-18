“الزراعة”: نتابع إصابة كلب بكورونا في الرمثا

عبدالله الربيحات

عمان- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، الجمعة، إن الوزارة تتابع إصابة كلب بفيروس كورونا في لواء الرمثا.

وأوضح أن “الوزارة على جاهزية تامة للتعامل مع أي حالة إصابة بالفيروس مسجلة، ومتابعة تطوراتها وإجراء اللازم بالتواصل مع المنظمات الدولية المختصة”.

وأكّد المجالي أن منظمة صحة الحيوان لم تسجل أي حالة انتقال كورونا من الحيوان إلى الإنسان، وبالنسبة لانتقاله من حيوان إلى حيوان فقد سجلت حالات محددة وقليلة جداً.

وقد تم التواصل مع مديرية زراعة إربد لتجهيز غرف لإيواء الكلاب أو الحيوانات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في منطقة عزل حرجية في إربد.