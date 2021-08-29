الزراعة: 170 ألف طن كميات ثمار الزيتون المتوقعة للموسم الحالي

عمّان – الغد – قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنفيات، إنه من المتوقع أن تصل كميات ثمار الزيتون للموسم الحالي 170 ألف طن، والكميات الموجهة إلى المعاصر إلى 131 ألف طن، حيث يتوقع أن يصل الإنتاج من زيت الزيتون إلى 21 ألف طن.

وأضاف الحنيفات، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، فإن الكميات الموجهة للتخليل يتوقع أن تبلغ 39 ألف طن.

وأشار إلى أن كمية الإنتاج للموسم الحالي انخفضت؛ بسبب تدخل العوامل المناخية، والتباين في درجات الحرارة أثناء فترة الأزهار، وتأثر المناطق الجنوبية بالانحباس المطري، ورغم ذلك يبقى الموسم قريبا من المعدل العام.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على تخصيص مليون دينار؛ لغايات دعم صادرات زيت الزيتون الفائض، منعا لوجود تراكمات وتشوهات تسويقية لهذا الموسم.