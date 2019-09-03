الزرقاء: إتلاف 647 كغم صبغات ومواد تجميل منتهية الصلاحية

الزرقاء- أنذرت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية 38 صالون تجميل للسيدات، وإتلاف 647 كغم صبغات ومواد تجميل منتهية الصلاحية خلال الأسبوعين الماضيين.

وبين مدير الشؤون الصحة الدكتور ضيف الله الحسبان أن الإنذارات جاءت لعدم التقيد بتشغيل أجهزة التعقيم الخاصة بعمليات التجميل واستخدام صبغات ومواد تجميل منتهية الصلاحية.

وقال ان المديرية انذرت كذلك 11 عيادة طبية لعدم التقيد بتعليمات فرز وإدارة النفايات الطبية، وإغلاق محل بصريات وانذار 9 محلات لعدم وجود الفني الفاحص، وحجز 56 علبة من العدسات اللاصقة المزيفة التي تباع في محلات الإكسسوارات.

وأضاف: كما إنذرت 25 مخبزاً وإغلاق محطتين لتحلية المياه ومخالفة 17 محطة أخرى، وإغلاق مصنع مياه ومخالفة مصنع آخر، وإنذار 11 بئر ماء وإنذار 22 صهريج توزيع مياه شرب، إضافة إلى إنذار 18 مطعما لاستخدامه مياها غير مطابقة لمواصفات القاعدة الفنية وإنذار حمامين تركيين وإيقاف محلين للجاكوزي والساونا لاستخدام مياه غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وتابع: ان الكوادر الصحية أغلقت محلين كوفي شوب وخالفت خمسة محلات أخرى، فيما أنذرت مصنعين لمادة المعسل، وإنذرت 24 مصنعا ومؤسسة ومخالفة 4 أخرى، وإيقاف 11 مصنعا ومشغل منظفات في الرصيفة لمخالفتها المعايير والاشتراطات الصحية الواردة في قانون الصحة العامة.-(بترا)