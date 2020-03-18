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الزرقاء : إجراءات وعقوبات رادعة بحق كل تاجر يرفع أسعار المواد الغذائية

منذ 24 دقيقة
محافظ الزرقاء جازي عساف

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الزرقاء – أكد محافظ الزرقاء حجازي عساف أن المحافظة ستتخذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق كل تاجر يرفع أسعار المواد الغذائية التي يبيعها للمستهلكين.
وبين عساف، خلال جولة صباح اليوم الأربعاء على عدد من المحال التجارية في المحافظة، أنه سيصار إلى تحويل التجار المخالفين في محافظة الزرقاء إلى الحاكم الإداري فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
وأوعز عساف لمدير مديرية الصناعة والتجارة والفرق الرقابية بتكثيف الجولات الرقابية على المحال التجارية، واستقبال أية ملاحظات ترد من المواطنين بخصوص رفع أسعار المواد الغذائية التي يقوم بها بعض التجار مستغلين بذلك الظرف الطارئ الذي يمر به الأردن. – (بترا)

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