الزرقاء: إطلاق حملة “كرمال صحتك”

الزرقاء- الغد- انطلقت صباح اليوم في مدينة الأمير محمد للشباب حملة الديوان الملكي لتقديم خدمات طبية وفحوصات وأدوية وما يلزم من إجراءات الرعاية الصحية تحت عنوان: “كرمال صحتك”.

وتأتي المبادرة، التي انطلقت بحضور محافظ الزرقاء محمد السميران، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتضمن حفل إطلاق الحملة كلمة لمؤسسة مبادرة لحملة “كرمال صحتك”، للدكتورة لارا نبيل، التي تحدث عن المبادرة وانطلاقتها تطبيقا للأوراق النقاشية وترجمة لأقوال جلالة الملك، مشيرة إلى أن المبادرة اتجهت مع عدة جهات من منطلق تطبيق التنمية المستدامة.

وقال محافظ الزرقاء اننا نحتفل في هذا اليوم بميلاد القائد وان هذه المبادرة تاتي ضمن حملة وطنية شاملة تاكيدا على اهمية الانسان، واكد ان الديوان الملكي العامر هو بيت الاردنيين وان هذا اليوم يجسد شراكة حقيقية بالعمل.واشتملت المبادرة على فحوصات طبية للأسر العفيفة بوجود عدد من الكوادر الطبية والعديد من الاشخاص حيث تم إجراء اللازم من فحوصات وتوزيع أدوية وتحويل بعض الحالات الى المستشفيات.

وعبَّر مدير مدينة الامير محمد، عمر العزام، عن مدى فرحة الاردنيين بهذا اليوم مؤكدا أن المبادرة جاءت بمناسبة ميلاد جلالة الملك وثمن جهود كل القائمين على هذه المبادرة.

واشار العزام”اننا نوجه رسالة إلى العالم ووقوف الاردنيين صفا واحدا خلف ملك البلاد بما يختص بلاءات الملك الثلاثة ، ومؤكدا اننا مع الملك دوما على قلب رجل واحد”.

وكرمت الدكتورة لارا محافظ الزرقاء ومدير مدينة الامير محمد للشباب ومندوب الديوان الملكي والمساهمين كما وكرم محافظ الزرقاء مؤسسة المبادرة.