بعد غرق شاب.. إغلاق “مسبح المهندسين” في الزرقاء – صور

إحسان التميمي

الزرقاء- اغلقت بلدية الزرقاء اليوم الثلاثاء، حديقة المهندسين والمسبح الداخلي في منطقة الزرقاء الجديدة بالشمع الأحمر بعد غرق شاب ليل أمس الاثنين فيه ووفاته .

وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، إنّ الحديقة والمسبح مستثمرين من قبل نقابة المهندسين بعقد مبرم مع البلدية منذ سنوات .

واضاف المومني بحسب استشارة قانونية صادرة من الدائرة القانونية في البلدية بأن النقابة لم تتقيد بقانون رخص المهن رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٩ وتعديلاته والذي ينص على ” تصدر الرخصة لاي جهة في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وبالشروط والتعليمات التي يحددها الوزير وتنشر بالجريدة الرسمية وكل مخالف لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه واغلاق المحل بالاضافة الى العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا القانون وللوزير الغاء اي رخصة صدرت خلافا لاحكام هذه الفقرة ” .

وبين المومني ان الفشل واضح من ادارة المسبح في الاشراف على المواضيع المتعلقة بالسلامة العامة وارواح المواطنين مما ازهق ارواح العديد من الشباب .

ولفت المومني الى وجود مخالفات لقانون البناء الاردني داخل الحديقة والمسبح من منشآت وملحقات وابنية مخالفة لافتا الى ان النقابة لم تبرز التراخيص اللازمة وموافقات الدفاع المدني والتراخيص الاصولية اللازمة المصدقة من النقابة ودوائر الترخيص لكافة المنشآت والملحقات .

ورافق المومني في اغلاق المسبح مدير الدائرة القانونية ومدير رخص المهن ومدير الاستثمار وشرطة البلدية .