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الزرقاء: إغلاق مشغل منظفات ومخبز

منذ ساعتين
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الزرقاء – أغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الزرقاء اليوم الاثنين مشْغل منظفات وأوقفت مخبزاً عن العمل.
وأوضح مدير المديرية الدكتور محمد الطحان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن إغلاق مشغل المنظفات لعدم حصوله على التراخيص اللازمة والعمل ضمن ظروف صحية غير ملائمة ومخالفته الاشتراطات الصحية، أما المخبز فكان يستخدم مياها غير مطابقة للمواصفات الفنية.
وأشار إلى توجيه مخالفتين لمجمعين تجاريين لعدم تقيدهما بالإجراءات الصحية اللازمة، داعيا أصحاب المحال التجارية والمولات والبقالات والمخابز ومحطات تحلية المياه للتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
بترا

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