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الزرقاء: إغلاق مصنع لإنتاج الكمامات الطبية لمخالفته الاشتراطات الصحية

منذ 31 دقيقة
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الزرقاء – أغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في الزرقاء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مصنعا لإنتاج الكمامات الطبية بسبب مخالفته للمعايير والاشتراطات الصحية.
وبين مدير المديرية الدكتور محمد الطحان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن كوادر المديرية يقومون بجولات رقابية وتفتيشية، صباحية ومسائية، للتأكد من تطبيق المصانع ومحطات تحلية المياه والمطاعم للمعايير والاشتراطات الصحية وفقا لقانون الصحة العامة، لافتا إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة من الكمامات وتحويل صاحب المصنع للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.-(بترا)

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