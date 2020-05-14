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الزرقاء: إنذار 28 صالون حلاقة بسبب عدم التقيد بالاشتراطات الصحية

منذ 3 ساعات

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الزرقاء- أنذرت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، اليوم الخميس، 28 صالون حلاقة للرجال وللسيدات، وذلك بسبب عدم التقيد بالمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة المتمثلة بعدم استخدام أدوات التعقيم اللازمة وعدم ارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، وفق مدير المديرية، الدكتور محمد الطحان.

وأكد الدكتور الطحان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المديرية لن تتهاون في تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أعلنتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والرامية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.-(بترا)

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