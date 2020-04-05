الزرقاء.. إيقاف مخبز عن العمل بسبب وجود حشرات

الزرقاء – أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الزرقاء، اليوم الأحد، مخبزاً عن العمل في منطقة الظليل، وذلك بسبب وجود مخالفات صحية صريحة.

وبين مدير المديرية، الدكتور محمد الطحان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن إيقاف المخبز جاء إثر ملاحظة كوادر قسم صحة البيئة والغذاء خلال جولاتهم الرقابية والتفتيشية اليومية وجود حشرات في المخبز، ما استدعى اتخاذ قرار بإيقاف المخبز عن العمل، مؤكدا عدم مواصلة عمل المخبز إلا بعد تصويب الأوضاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار أسباب المخالفة الصحية.

ودعا الدكتور الطحان أصحاب المخابز ومحطات تحلية المياه اتباع التعليمات الصحية وتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية كافة، وفقا لقانون الصحة العامة، إذ أن الكوادر المختصة لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطنين.