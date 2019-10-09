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الزرقاء: إيقاف 4 حمامات تركية عن العمل

منذ 3 ساعات

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الزرقاء- الغد- أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء اليوم الاربعاء، 4 حمامات تركية عن العمل، بسبب عدم مطابقة نوعية المياه المستخدمة لمعايير قانون الصحة العامة.

وبين مدير مديرية الشؤون الصحية الدكتور ضيف الله الحسبان، أن الفحوصات المخبرية للعينات التي تم أخذها من قبل كوادر قسم صحة البيئة والغذاء أثبتت عدم مطابقة نوعية المياه المستخدمة للمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة حسب قانون الصحة العامة.

وأكد أن الحمامات التي تم إيقافها لن تستأنف عملها إلا بعد تصوب الأوضاع ونجاح الفحوصات المخبرية ومطابقة فحص العينات للمعايير الصحية اللازمة.

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