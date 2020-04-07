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الزرقاء: إيقاف 4 محطات تحلية مياه لم تتقيد بالمعايير الصحية

منذ 17 دقيقة

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الزرقاء– أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء اليوم الثلاثاء 4 محطات تحلية مياه شرب لعدم تقيدها بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازم اتباعها حسب قانون الصحة العامة.
وبين مدير المديرية الدكتور محمد الطحان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الكوادر الصحية قامت خلال الأسبوعين الماضيين، وخلال جولاتها الرقابية والتفتيشية المتواصلة، بجمع نحو 422 عينة مياه من محطات التحلية والآبار ومصانع المياه للتأكد من مطابقتها للقاعدة الفنية لمياه الشرب.
بترا

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