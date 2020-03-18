الزرقاء: ارتفاع غير مسبوق على أسعار الخضار والفواكه

إحسان التميمي

الزرقاء-يشكو العديد من المواطنون في محافظة الزرقاء من ارتفاع حاد وكبير وغير مسبوق في أسواق الخضار والفواكة و التي باتت تشهد ارتفاعا مستمرا في الأسعار منذ ما يقارب الأسبوع وبالتزامن مع الإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا رغم تراجع جودتها بشكل كبير.

ويطالب مواطنون بضرورة ضبط الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية عليها، بالإضافة إلى تحديد سقوف سعرية تتناسب مع دخل المواطن، وأسعار بيع الخضار والفواكه من المزارع.

وأكد مواطنون أن ارتفاع كيلو البندورة من 33 قرشا إلى 90 قرشا خلال أسبوع في حين ارتفع ثمن الخيار من 49 قرشا الى دينار وربع وارتفعت أسعار الفليفلة الى اكثر من دينار ونصف بالرغم من انه لم تتجاوز 60 قرش الأسبوع الماضي مطالبين الجهات المختصة، بضرورة تكثيف الرقابة على أسواق الخضار.

وقال المواطن محمد محمود، أن العديد من أصناف الخضار والفواكه أرتفعت دون أي مبرر، بحيث أرتفعت أسعار البندورة إلى أكثر من ثلاثة الى أربعة اضعاف ، بحيث لم تتجاوز خلال الشهر الماضي 35 قرشا، في حين وصلت صباح اليوم الى دينار وعشرة قروش في الوقت الذي ارتفع الخيار من نصف دينار الى دينار وربع مع تدني حاد وملحوظ في جودته . وأوضح أن أسعار البطاطا أرتفعت بشكل كبير في ظل تراجع جودتها، مشيرا إلى أن الجودة لا تتناسب مع السعر بأي شكل من الاشكال.

ويطالب محمود من الجهات المعنية، العمل على حل معضلة أرتفاع أسعار الخضار والفواكه، بشكل مستمر من خلال تحديد سقوف سعرية للأسعار وتغليظ العقوبات بشكل كبير على المخالفين والذين يقوموا باستغلال حاجة المواطن لرفع الأسعار قائلا أنه من الاجحاف ان يخرج كيلو البندورة من المزرعة بإقل من عشرة قروش، وتصل المواطن بأكثر من 15 ضعفا.

ويقول صالح عبداللطيف انه لم يستطيع تستطيع شراء أي من أصناف الخضار والفواكه، الا التي يتم تصنيفها صنف ثالث، ويتم وضعها على جوانب المحل بسبب الارتفاع الحادث والغير مبرر في أسعارها.

ويضيف أن أسعار الأصناف الرئيسية من الخضار مثل الخيار والبندورة والبطاطا والبصل، أرتفعت خلال الاسبوع الماضي بنسب كبيرة دون وجود أي مبرر، مما تسبب في حرمان العديد من العائلات من تلبية احتياجاتهم المنزلية، بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن.

ويطالب عبداللطيف بضرورة العمل على إيجاد آلية تحمي المواطن من جشع بعض التجار، والذين يقومون باللعب بقوت المواطنين بناء على رغباتهم من خلال التحكم في الأسعار، بحيث يتحول الخاسرون والحلقة الاضعف فيها المواطن والمزارع.

ويؤكد ، صاحب محل لبيع الخضار والفواكه موسى عليان إلى أرتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات، إلى عملية العرض والطلب، ونقص المعروض بسبب الحالة الجوية التي اثرت على الأردن الأسبوع الماضي ، مبينا ان أرتفاع أسعار البطاطا إلى دينار والخيار الى دينار وربع في حين وصلت البندورة بين 90 قرش الى دينار.

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